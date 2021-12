Lars Vogt renouvelé pour deux ans à la tête de l'Orchestre de chambre de Paris

En fonction depuis juin 2020, le chef et pianiste Lars Vogt vient d'être renouvelé jusqu'à juin 2025 comme directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris.

L’Orchestre de chambre de Paris vient de prolonger de deux ans le mandat de son directeur musical, le chef et pianiste Lars Vogt. Aux côtés des musiciens depuis juin 2020, il poursuivra la dynamique engagée jusqu’à fin 2025. Saluant son « enthousiasme débordant » et son « courage sans faille », l’équipe a réaffirmé sa « démarche artistique originale » et son « positionnement résolument chambriste ». La formation se démarque notamment par ses projets développés pour favoriser le renouvellement du rapport au public, avec de nombreuses actions culturelles menées chaque année dans les hôpitaux ou les prisons.

La formation, qui soufflait ses 40 bougies en 2018, prépare une riche sortie discographique, avec un album consacré à Mendelssohn en mars 2022, et un suivant prévu pour l’automne 2022 dans lequel on entendra le chef diriger sa formation depuis le piano dans des concertos de Mozart.

Ces nombreux projets illustrent « la détermination et l’engagement » du chef de cinquante qui faisait part en mars dernier de son combat contre le cancer, diagnostiqué un mois plus tôt.