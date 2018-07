Lang Lang, un retour sur scène très attendu

Le vendredi 6 juillet, Lang Lang fera son grand retour sur scène après plus d’une année d’absence. Le pianiste se produira au côté du chef Andris Nelsons et de l’Orchestre Symphonique de Boston dans le cadre du gala d’ouverture de la saison 2018 du centre Tanglewood, résidence d’été de l’ensemble américain. Il interprétera le Concerto pour piano n°24 en do mineur de Mozart.

Blessé au poignet, à cause d'une interprétation mal préparée du Concerto pour la main gauche de Ravel en avril 2017, cela fait plus d’un an que le pianiste n'a plus joué seul sur scène. Il s’est produit en octobre dernier pour le concert d’ouverture du Carnegie Hall, mais avec l’aide du jeune pianiste Maxim Lando, qui lui servait de main gauche, pour un quatre-main inhabituel.

« Tout le monde a besoin de le retrouver »

Dans un article intitulé Pourquoi le retour de Lang Lang est-il très important pour la musique classique, le New York Times revient sur la carrière et le succès du musicien. Véritable phénomène, « son retour est attendu, non seulement pas ses fans, mais aussi par l’industrie musicale », écrit le journaliste Michael Cooper. « Tout le monde a besoin de le retrouver, pour son jeu mais aussi pour sa personnalité, sa présence », ajoute le directeur général de l’Orchestre symphonique de Boston.

Malgré des relations parfois compliquées avec les journalistes et les critiques, Lang Lang figure tout de même parmi le groupe très fermé des musiciens classiques qui bénéficient du statut de star mondiale. Le nombre d'artistes dont les concerts affichent complets uniquement grâce à leur nom se réduit, poursuit le journaliste, qui ajoute que, contrairement à d’autres célébrités, Lang Lang continue à être réclamé par de grands ensembles. Le 29 septembre 2018, il sera notamment invité à célébrer les 100 ans de l’Orchestre de Cleveland.