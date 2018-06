Lancement en grande pompe du plan "Accès à la culture pour tous"

Comment rendre la culture accessible à tous ? C’était la question au centre de l’événement organisé par Make.org dans un studio de l’Opéra Bastille mercredi 27 juin 2018. La plateforme Make.org est un site de consultation citoyenne qui met en place des opérations et projets en partenariat avec des institutions, associations ou médias.

Ce soir-là, pour le lancement de leur « grande cause », qui vise à rendre la culture accessible à tous, les principaux partenaires du projet étaient présents dont la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Une première table ronde réunissait quelques stars comme le chanteur Benjamin Biolay, le metteur en scène Ladislas Chollat, l’actrice Déborah François et la réalisatrice Chloé Bailly.

Ces quatre artistes sont arrivés dans le monde de la culture suite à un déclic, une rencontre, un premier pas dans un lieu dédié. « On a tous trouvé l’art près de chez soi, témoigne Déborah François. Il faut donner un accès géographique à la culture ». Le chanteur français mise davantage sur les rôles des établissements scolaires : « L’éducation nationale est le seul moyen de démocratiser la culture », déclare-t-il.

De la consultation à la mise en oeuvre

De ces premières propositions informelles peuvent découler de véritables projets. C’est en tout cas l’ambition de ce plan "Accès à la culture pour tous". Sur la plateforme, chaque citoyen peut participer et soumettre ses idées, ses envies, ses désirs sur cette thématique, qui sont ensuite soumises au vote.

Make.org vise une consultation auprès de quelques centaines de milliers de personnes. Une fois les meilleures propositions retenues, l’organisation va faire appel à ses partenaires, qui vont de la Fondation Engie, à l’Opéra de Paris en passant par des plus petites structures comme Artips, Bibliothèques sans frontières, ou de grands médias comme Arte.

Le gouvernement s’est aussi porté volontaire pour participer au projet. Françoise Nyssen, ministre de la Culture était présente lors du lancement : « L’accès à la culture pour tous, c’est ce qui me fait me lever le matin », déclare la ministre. « Pour mettre en place ce plan, j’ai deux convictions : je ne crois pas au monopole de l’Etat et je ne crois pas à la recette miracle », continue la ministre, avant de mettre en valeur le projet du gouvernement Plan chorale et le Pass culture qui versera aux jeunes de 18 ans une somme de 500€ pour toute dépense culturelle.

Dans le cadre du projet soutenu par Make.org, les organisateurs prévoient une fin de phase de consultation des citoyens d’ici à février/mars 2019. Avant de se lancer dans les deux autres étapes : celle de transformation qui va identifier les actions à mettre en place dans la société, puis une dernière phase dite d’accélération de deux ans et demi pour la mise en oeuvre des actions.