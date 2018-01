Lancement d’un concours international Chopin sur pianos d’époque

A partir de septembre 2018, un nouveau concours autour de Chopin verra le jour. Organisé par l’Institut polonais Frédéric Chopin (Nifc), il reprendra les grandes lignes du célèbre concours international de piano Frédéric Chopin, créé en Pologne en 1927. Mais cette fois, les participants joueront uniquement sur des pianos datant de l’époque du compositeur qui a vécu durant la première moitié du XIXe siècle.

« Il s'agit du couronnement d'un long travail accompli déjà en vue de rappeler à l'auditeur le son authentique de la musique de Frédéric Chopin », a déclaré à l'AFP Joanna Bokszczanin, responsable du projet au sein du Nifc dont le siège se trouve à Varsovie.

L'Institut polonais, qui mène des recherches sur l’œuvre de Chopin et en fait la promotion à travers le monde, mettra à la disposition des participants 17 modèles de pianos d'époque, connus et utilisés par le compositeur, des Buchholtz, Erard, Pleyel ou Broadwood, provenant de la collection du Nifc ou empruntés à des collectionneurs.

« Les pianos de l'époque ont une mécanique et une sonorité très différentes de ce qu'offrent les instruments contemporains. Le contact avec le son y est beaucoup plus direct et c'est toujours un grand défi technique pour tout interprète », a indiqué Joanna Bokszczanin.

L’Institut polonais, prévoit également d'organiser des stages spécialisés, notamment à Bruxelles et au Japon, pour les futurs participants au concours.

La compétition se tiendra du 2 au 14 septembre à Varsovie. Les inscriptions s'ouvrent en février.

avec AFP