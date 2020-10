La Staatskapelle de Berlin annule sa tournée européenne

L'Orchestre résident de l'Opéra d'Etat de Berlin vient d'annoncer l'annulation de sa tournée européenne à cause du coronavirus.

Elle était prévue depuis des mois et devait commencer en novembre. La tournée européenne de la Staatskapelle, qui devait passer par Paris, Athènes, et Vienne est annulée. en raison des conditions de voyages et de quarantaines très difficiles dans les trois pays concernés.

L'Orchestre résident de l'Opéra d'Etat de Berlin devait se produire avec Daniel Barenboim pour interpréter les Symphonies N°1 à 9 de Ludwig Van Beethoven. Tous les concerts annulés pourraient être reprogrammés en 2021 selon l'Opéra d'Etat de Berlin qui a annoncé la triste nouvelle.

Le prochain concert de la Staatskapelle de Berlin est prévu, pour le moment, en janvier 2021. L'Orchestre se produira lors de la deuxième Biennale Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris.

La Staatskapelle est un des plus anciens orchestres au monde. Créé en 1570, il devait fêter cette année son 450ème anniversaire. Une célébration pour le moins diminuée.