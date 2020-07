La soprano Monique Borelli mortellement poignardée par son fils

Une dispute familiale tourne au drame, la soprano varoise Monique Borelli a été mortellement poignardée par son fils de 18 ans.

La chanteuse lyrique Monique Borelli a succombé hier à ses blessures à l'hôpital Nord de Marseille à l'âge de 59 ans. Elle avait été frappée lundi soir de plusieurs coups de couteau par son propre fils de 18 ans, à la suite d'une dispute familiale. Le drame s’est déroulé dans la maison familiale, à Châteauneuf-le-Rouge, près d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Monique Borelli et son époux auraient reproché à leur fils de leur voler de l'argent avant que ce dernier ne s'empare d'un couteau et ne les attaque. Le jeune homme assène un coup superficiel à son père avant de le frapper à coups de poing et de pied, il s’en prend ensuite à sa mère Monique Borelli, la frappant de plusieurs coups de couteau dans la région du cœur. Une information judiciaire a été ouverte mercredi après-midi. Inconnu de la justice, le suspect devrait faire l’objet d’une expertise psychiatrique.

Originaire de la ville d'Hyères, dans le Var, la défunte soprano avait fait ses études au Conservatoire de Marseille, dont elle était diplômée. Elle s'était hissée parmi les finalistes du concours de Marmande en 1998 et 1999 et a remporté le premier prix au premier Forum Lyrique Arlésien deux ans plus tard.