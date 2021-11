La soprano Aga Mikolaj meurt à 51 ans

La soprano polonaise est décédée des suites du Covid-19, selon Opera magazine. Aga Mikolaj s'était illustrée sur les plus grandes scènes internationales.

Elle n'avait que 51 ans. Aga Mikolaj est morte ce jeudi, a appris France Musique auprès de son agence. Selon Opera magazine, la soprano polonaise a été emportée par le Covid-19.

Aga Mikolaj s'était distinguée en interprétant avec brio les rôles principaux d'opéras de Strauss, Verdi, Wagner ou encore de Mozart. Au cours d'une riche carrière internationale, elle s'était produite dans les plus grandes salles du monde : l'Opéra de Paris et la Scala de Milan, pour des débuts remarqués dans la Flûte enchantée, le Bolchoï, l'Opéra de Monte Carlo… Elle fut membre de la troupe du Bayerische Staatsoper de 2002 à 2007. Aga Mikolaj a été dirigée par les chefs les plus prestigieux, parmi lesquels Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Seiji Ozawa ou encore James Conlon.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

La soprano avait notamment enregistré Les Sept Portes de Jérusalem de Penderecki chez Naxos records. Elle donnait encore des master classes le mois dernier, et devait interpréter le rôle de Donna Elvira dans Don Giovanni, au Semperoper de Dresde.