La rentrée en musique avec l’Orchestre philharmonique de Radio France

L’Orchestre Philharmonique, la Maîtrise, le Chœur de Radio France et l’Orchestre National de France … Tous participent à la seconde édition de la Rentrée en musique, ce lundi 3 septembre 2018. Durant toute la journée, des musiciens vont proposer différentes interventions dans plusieurs établissements scolaires situés en région parisienne.

Contrebassistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Lucas Henri et Lorraine Campet en font partie. Ils doivent se rendre à 14h au collège Jean Moulin d’Aubervilliers. « C’est important d’amener la musique à l’école, et en plus, on vient avec une formation originale de deux contrebasses, un instrument qu’ils n’ont peut-être jamais vu joué », répond Lorraine Campet lorsqu'on l'interroge sur ses motivations.

Les musiciens ont prévu d’interpréter différents morceaux « pas forcément du classique » mais des petites chansons arrangées par Lucas Henri, du Edith Piaf, du tango, issus d’un répertoire qu’ils ont l’habitude de jouer ensemble. « L’important c’est de s’adapter, à leurs envies, leurs demandes, et de prendre le temps de leur parler », explique Lucas Henri.

Pour ce dernier, participer à la Rentrée en musique revêt une signification particulière. « Je me souviens de plusieurs sorties pour assister à des concerts et des interventions de musiciens dans les classes. J’en garde plutôt un bon souvenir ». Il ajoute, « je faisais déjà de la musique à l’époque mais c’est sûr que ça m’a fortement conforté dans l’idée que j’aimais ce que je faisais en dehors de l’école donc je considère que je leur dois bien ça. »

Il espère cependant que cette envie d’installer encore plus la musique dans les classes sera suivie d’autres initiatives. « C’est une opération complémentaire avec le travail que font les personnes qui sont spécialisées dedans, comme les musiciens intervenants. C’est bien de s’associer à leur travail, comme un complément. »

« Ce n’est peut-être que le début d’une manifestation qui va se développer et on peut espérer qu’un jour, dans toutes les écoles il y aura la musique à la rentrée et même plusieurs fois dans l’année », conclut-il.

Programme de la journée

La Maîtrise de Radio France accueille les 6èmes à la Cité scolaire La Fontaine (Paris 16e).

Le Quatuor Diotima, en résidence à Radio France pour les trois prochaines saisons, accueille les 120 nouveaux élèves en leur interprétant le Quatuor à cordes n°9 de Schubert au Lycée de la mode Octave Feuillet (Paris 16ème).

La Maîtrise de Radio France accueille les 6èmes du collège Pierre Brossolette de Bondy, sous la direction de Morgan Jourdain avec Bruno Perbost au piano.

Un trio à cordes de l’Orchestre National de France accueille les 6èmes du Collège Colette Besson (Paris 20e) avec un répertoire classique, jazz, klezmer et traditionnel irlandais.

Un quatuor masculin a cappella du Chœur de Radio France accueille les 6èmes du Collège Marguerite Duras, à Colombes avec un répertoire classique et chanson.