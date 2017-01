La programmation du Festival d’Aix-en-Provence 2017 dévoilée

Le voile est levé sur la programmation de l’édition 2017 du Festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence. Les noms des productions et des distributions ont été publiés sur le site internet de l'institution.

Cette année, on aura le plaisir de retrouver le compositeur belge Philippe Boesmans dont le nouvel opéra sera donné en création mondiale. Il s’agit d’une adaptation du conte de Pinnochio, mis en scène par Joël Pommerat et dans lequel on retrouvera Stéphane Degout,Vincent Le Texier ou encore Yann Beuron.

Autre rendez-vous attendu, le grand retour de Carmen. L’œuvre de Bizet n’a été jouée qu’une seule fois à Aix-en-Provence, en 1957, et cette année, c’est une Carmen métamorphosée que l’on risque de retrouver, transposée dans l’univers du metteur en scène Dmitri Tcherniakov. L’héroïne sera interprétée par Stéphanie d’Oustrac, aux côtés de Michael Fabiano dans le rôle de Don José, et Elsa Dreisig dans celui de Micaela.

Bien évidemment, Mozart sera présent, avec un Don Giovanni dirigé par Jérémie Rhorer et mis en scène par Jean-François Sivadier. Le chef Daniel Harding, à la tête de l’Orchestre de Paris, présentera The Rake’s Progress de Stravinsky. Les musiciens du Théâtre du Bolchoï interpréteront une version de concert l’opéra Eugène Onéguine de Tchaikovski, sous la baguette de Tugan Sokhiev. Et enfin, la musique de Cavalli résonnera dans le Théâtre du Jeu de Paume avec Erismena dirigé par le chef argentin Leonardo García Alarcón et mis en scène par Jean Bellorini.