La programmation 2018 du Festival d'Aix-en-Provence dévoilée

Alors que le public applaudissait hier soir « The Rake’s Progress » de Stravinsky au Théâtre de l’Archevêché, on découvre ce matin, le jeudi 8 juillet, dans le journal Le Figaro la programmation 2018 du Festival d’Aix-en-Provence. En tout, ce sont 6 opéras qui sont programmés pour cette prochaine édition qui marquera également le départ de Bernard Foccroulle et le 70e anniversaire du Festival.

Pour Mozart, rendez-vous consacré du Festival, ce sera une reprise de La Flûte enchantée mis en scène par Simon McBurney avec Raphaël Pichon à la direction. Son ensemble Pygmalion sera également présent dans Didon et Enée de Purcell avec les jeunes de l’Académie d’Aix qui célébrera ses 20 ans.

Une création mondiale nous sera proposée, Seven Stones, du Tchèque Ondrej Adamek. Programmée l’année dernière, la présentation de l'œuvre avait été reportée pour des questions de budget.

La soprano Sabine Devieilhe sera sur la scène de Théâtre de l’Archevêché dans Ariane à Naxos de Strauss, mis en scène par Katie Mitchell et l’Ange de feu de Prokofiev au Grand Théâtre de Provence dirigé par Kazushi Ono dans une mise en scène de Mariusz Trelinski.

Enfin, pour sa dernière saison, Bernard Foccroulle avait fait part à plusieurs reprises de son envie de monter un opéra participatif. Ce sera chose faite avec Orfeo et Majnun, une pièce « confiée à trois compositeurs d’influences occidentale et orientale nécessitant un an de travail avec des amateurs », nous rapporte Christian Merlin