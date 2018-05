La partition de la célèbre « Deep Note » de THX enfin rendue publique

Une masse sonore indistincte, comme le bourdonnement d'un essaim d'abeilles, des glissandos ascendants ou descendants qui se font de plus en plus clairs se dirigeant vers une note bien précise pour finir par un très large accord majeur triomphal. L'indicatif musical du logo THX, la Deep Note, qui précède de nombreux films au cinéma, est certainement l'un des plus connus et évocateurs au monde.

A l'occasion du 35e anniversaire de THX Ltd, firme créée par le réalisateur et producteur George Lucas, la partition de cette fameuse Deep Note a été dévoilée pour la première fois. Sept mesures de musique composées par James A. Moorer en 1982, et que les spectateurs ont pu entendre pour la première fois en introduction du Retour du Jedi, de la trilogie Star Wars. A l'origine, cet indicatif servait de test pour la qualité sonore des salles certifiées THX, mais il est rapidement devenu l'emblème de la firme.