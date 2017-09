La musique rendrait les hommes plus séduisants

Des chercheurs de l’Université de Vienne se sont penchés sur les liens qui peuvent exister entre la musique et l'attirance sexuelle. Et selon les résultats de leur étude, publiée dans la revue Plos One, la musique influencerait le désir éprouvé par les femmes hétérosexuelles à l’égard des hommes.

Pour mener leurs travaux, les scientifiques ont fait appel à 64 femmes et 32 hommes. Tous et toutes sont hétérosexuels, étudiants, n’ont aucune formation musicale et partagent les mêmes goûts en matière de musique.

Les chercheurs ont présenté aux participants des photos de visages « à l’expression neutre » de personnes du sexe opposé. Ils devaient ensuite attribuer des « notes d’attractivité sexuelle » à ces portraits, avec une échelle allant de « très peu attrayant » à « très attrayant », et indiquer s’ils souhaitaient avoir une « relation » avec ces personnes, l’échelle allant cette fois de « non, aucunement » à « oui, par tous les moyens ». Pour une partie des participants, cette séance de notation était précédée de l'écoute d'extraits de morceaux de piano du XIXe siècle « à la charge émotionnelle plus ou moins forte ».

Il est ainsi apparu que les femmes ayant écouté de la musique ont attribué des « notes d’attractivité » bien plus élevées que les autres participants et ont exprimé un plus grand désir à l’égard des hommes photographiés. La musique « à forte charge émotionnelle » serait particulièrement efficace. Cet effet n’a pas du tout été constaté chez les hommes.

Selon les scientifiques, ces résultats prouvent que l’excitation induite par la musique peut entraîner des effets positifs sur l’attraction sexuelle. Cependant, les mécanismes précis par lesquels la musique peut influencer le désir restent inconnus. Reste également à déterminer comment la musique peut affecter la perception visuelle et le comportement des deux sexes. Pour répondre à ces questions, ils espèrent que d’autres expériences, avec des échantillons plus larges, pourront être menées.