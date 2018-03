La musique, facteur clé de la réussite scolaire

La pratique musicale serait-elle l'une des clés de la réussite scolaire ? C'est ce que démontre une nouvelle étude néerlandaise publiée dans la revue Frontiers in Neuroscience. Des chercheurs de l'université d'Amsterdam ont mené pendant deux ans et demi un test sur 147 enfants scolarisés au primaire. Un groupe participait à des cours de musique à raison d'une à deux heures par semaine, un autre à des cours d'arts plastiques et un autre groupe ne bénéficiait d'aucun cours.

Les résultats sont clairs. Les enfants du groupe bénéficiant d'une éducation aux arts visuels ont considérablement amélioré leur mémoire visuelle et spatiale. Les effets les plus spectaculaires ont été observés chez les enfants qui ont pratiqué la musique. Les chercheurs démontrent qu'ils ont nettement plus développé que les autres leurs capacités à se concentrer, à planifier, leur vocabulaire et leurs résultats scolaires dans leur ensemble.

Les Pays Bas envisageraient la possibilité de développer ce type de cours musicaux à l'ensemble des écoles primaires d'ici à 2020.