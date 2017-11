La ministre de la Culture Françoise Nyssen souhaite généraliser les chorales à l’école à la rentrée 2019

Mardi 7 novembre, lors d’une audition à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2018, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a présenté les priorités pour 2018 de sa politique culturelle dite « de proximité ». La principale ambition principale est de « rattraper toutes celles et ceux qui se sentent aujourd’hui sur le bord de la route » : citoyens exclus des politiques culturelles, et plus largement ceux qui sont en situation d’exclusion économique, sociale, ou encore géographique, dit-elle dans le communiqué de presse du ministère de la Culture.

Parmi les projets prioritaires déployés pour l’année prochaine, la ministre a mis l’accent sur les pratiques artistiques à l’école, et la mesure phare pour y parvenir serait de doter tous les établissements scolaires d’une chorale. Trois millions d’euros seront mobilisés afin d’équiper « un établissement sur deux à la rentrée 2018, et 100% dès l’année suivante », nous apprend le communiqué. La ministre souhaite également créer une « Fête de la musique à l’école », dont la première édition aura lieu le 21 juin 2018, et instaurer une « politique de jumelages visant 100% des établissements scolaires associés à un établissement culturel local » pour favoriser les sorties et les activités culturelles.

A cette occasion, Françoise Nyssen a rappelé que le budget dédié à la culture sera préservé en 2018 (10 milliards d’euros), trois millions d'euros supplémentaires seront alloués aux conservatoires territoriaux afin de mettre en oeuvre cette action.