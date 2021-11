La harpiste Tjasha Gafner remporte le prix des Médias Francophones Publics (MFP)

A tout juste 22 ans, la harpiste suisse Tjasha Gafner remporte le Prix Jeune Soliste 2022 des Médias Francophones Publics.

Chaque année, les Médias Francophones Publics, qui réunissent la Espace 2 (RTS, Suisse), Musiq'3 (RTBF, Belgique), ICI Musique (CBC Radio Canada) et France Musique (Radio France) remettent le prix du meilleur soliste à l'un des artistes présentés par chaque chaîne. Pour ce prix 2022, c'est la harpiste suisse Tjasha Gafner, présentée par la RTS, qui remporte le prix, succédant au pianiste Rodolphe Menguy, lauréat l'an passé.

Tjasha Gafner, qui a fêté son 22e anniversaire le 2 novembre, a été l'élève de Letizia Belmondo à Lausanne, avant de rejoindre la prestigieuse Juilliard School de New York et les cours de Nancy Allen. Elle multiplie les récompenses (Félix Godefroid en 2012, Suoni d’Arpa en 2014, ou encore au Concours du Jura en 2017) et mène une brillante carrière de soliste auprès de nombreux orchestres à travers le monde, de la Bayerische Philharmonie à l’Ensemble des Jeunes Virtuoses de New York.

Le public de France Musique se souvient également de son passage en 2018 dans l'émission Génération Jeunes interprètes, au cours duquel elle joua Introduction, Cadenza & Rondo du compositeur - et harpiste virtuose - britannique Elias Parish Alvars :