La Folle Journée au Japon et en Russie annulée en raison du Covid-19

Prévues en mai à Tokyo et mi-juillet à Ekaterinbourg, les éditions japonaises et russes de la célèbre Folle Journée de Nantes sont annulées à cause de l'épidémie de Covid-19.

La Folle Journée de Nantes a été exportée au Japon et en Russie, où les éditions 2020 sont annulées en raison du Covid-19 , © Radio France / Guillaume Decalf