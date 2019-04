La flûtiste française Joséphine Olech lauréate du concours Carl Nielsen

Les noms des vainqueurs de l’édition 2019 du concours Carl Nielsen ont été dévoilés le dimanche 31 mars. Pour la première fois, cette année, les compétitions de violon, de flûte et de clarinette étaient organisées simultanément à Odense, au Danemark, rassemblant 68 candidats du monde entier. Deux françaises étaient en finale et toutes deux ont été récompensées, Joséphine Olech, 24 ans, a remporté le 1er prix dans la section flûte et Marie-Astrid Hulot, 21 ans, le 2e prix dans la section violon.

Le palmarès

Violon

1er Prix : Johan Dalene, Suède, 18 ans

2e Prix : Marie-Astrid Hulot, France, 21 ans

3e Prix : Anna Agafia Egholm, Danemark, 22 ans

Clarinette

1er Prix : Blaz Sparovec, Slovénie, 24 ans

2e Prix : Aron Chiesa, Italie, 22 ans

3e Prix : Víctor Díaz Guerra, Espagne, 22 ans

Flûte

1er Prix : Joséphine Olech, France, 24 ans

2e Prix : Mariana Julia Zolnacz, Pologne, 20 ans

3e Prix : Rafael Adobas Bayog, Espagne, 21 ans

Les épreuves du concours sont à retrouver en vidéo sur le site de Medici.tv

à réécouter émission Classique info Classique info du lundi 01 avril 2019