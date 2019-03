La Flûte enchantée de Mozart adaptée en jeu vidéo

Tamino, Pamina, la Reine de la nuit, les trois dames ou encore Papageno, tous ces personnages seront bientôt rassemblés dans un jeu vidéo, The Flute. Adapté par la société Opus Ludus, le célèbre opéra de Mozart, La Flûte enchantée, sera disponible en jeu vidéo à partir d’avril 2019. Une première pour une œuvre lyrique.

D’une durée de jeu de deux heures environ, The Flute invite le joueur à suivre les aventures de Tamino, qui doit affronter serpents, créatures, enigmes et pièges pour sauver la princesse Pamina. Il est également possible d’incarner la Reine de la nuit, Papageno et les trois dames, sur fond de la musique de Mozart qui a été adaptée électroniquement pour ce jeu au graphisme 2dD.

