La Finlande célèbre le centenaire de son indépendance en musique

La nation de Sibelius était en fête pour célébrer le centenaire de son indépendance, le 6 décembre 2017. Parmi les événements organisés par la Finlande pour commémorer l'adoption de sa déclaration d'indépendance, le 6 décembre 1907, un grand concert de l'Orchestre symphonique de la radio finlandaise était proposé au public.

Dirigés par Hannu Lintu, ses musiciens ont présenté deux œuvres en création mondiale : Uniin asti , de Lotta Wennäkoski et Tempus fugit de Magnus Lindberg. Ils ont également interprété le poème symphonique de Sibelius, Kullervo, avec la mezzo-soprano Niina Keitel, le baryton Tuomas Pursio et 150 chanteurs du Chœur polytechnqiue du pays, accompagnés du chœur d’hommes d’Estonie. Le concert était diffusé en direct sur le site de l’orchestre.

Et toujours dans le cadre de cet anniversaire, le chef et compositeur Esa-Pekka Salonen a répondu à cette question : que signifie être finlandais ? Dans une vidéo, disponible sur youtube, il salue le système d’éducation et de santé de son pays. Il ajoute : « En Finlande, la musique classique n’est pas perçue comme quelque chose d’étrange, d’élitiste. Elle est présente au quotidien ».