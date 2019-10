La FEVIS célèbre ses 20 ans

En 1999, neuf ensembles, parmi lesquels Les Arts Florissants, l’Orchestre des Champs-Elysées,les Talens Lyrique ou encore le chœur de chambre Accentus, fondaient la FEVIS. 20 ans plus tard, la fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés rassemble 150 ensembles qui donnent plus de 4000 concerts par an.

« La révolution baroque est faite ! », peut-on lire dans un communiqué de la FEVIS qui annonce une saison spéciale pour ce 20e anniversaire; Elle a été lancée le 28 octobre 2019 au ministère de la Culture, en présence du ministre Franck Riester.

«Après 20 ans de productions de référence, de spectacles inventifs, de succès musicaux, de redécouvertes et de créations, il n’est plus nécessaire de réclamer une reconnaissance désormais acquise », indique le document de la fédération. Si ce 20e anniversaire est l’occasion pour cette dernière de dresser un bilan de son action, il marque également un nouveau temps de réflexion sur son avenir dans un « environnement global de la création en mutation ».

Ainsi, jusqu’au mois de juillet 2020, en plus des concerts, plusieurs conférences et tables rondes seront organisées sur divers thématiques dans toute la France, sur _l’exportation de concerts à l’étranger, ce que signifie l’indépendance pour un ensembl_e, l’ancrage territoriale, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’éducation artistique et culturelle, ou encore le numérique.