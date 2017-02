La compositrice Sofia Goubaïdoulina primée par la Fondation BBVA

Chaque année, le groupe financier BBVA honore des acteurs du monde de la science, de la médecine, de l’écologie, de l’économie, et de la musique contemporaine. Avec son Prix BBVA – Aux frontières de la Science, doté de la somme de 400 000 euros, il tend à encourager la recherche et la création artistique.

En 2017, six lauréats ont été désignés, dont la compositrice russe Sofia Goubaïdoulina, aux côtés de mathématiciens, ingénieurs, chercheurs et climatologues. Par le passé, Steve Reich, Pierre Boulez et Salvatore Sciarrino ont également reçu cette récompense.