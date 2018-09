La chambre régionale des comptes épingle l’orchestre de Picardie

Une situation financière précaire, des recettes propres insuffisantes. France 3 Hauts-de-France publie les conclusions d’un rapport de la chambre régionale des comptes qui épingle l’orchestre de Picardie.

On peut y lire que l’orchestre souffre d’un manque de trésorerie chronique et que ses réserves sont inexistantes. En 2017, le déficit cumulé de l’ensemble était estimé 1,6 million d’euros, une somme à combler d’ici juin 2019.

Face à ce constat, Xavier Bertrand, président du Conseil Régional, a réagi en critiquant à son tour la gestion de l’ensemble : « La gestion administrative et comptable n’a pas été rigoureuse. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne me ferez pas changer d’avis. » Il a cependant également formulé un appel aux autres collectivités et à l’Etat pour sauver l’ensemble : « Je ne lance d’ultimatum à personne. Mais si vous tenez à l’orchestre de Picardie, on a besoin d’un coup de main. » Les financements régionaux représentent actuellement 64% des ressources de l’ensemble.

Contacté par France 3, le président de l’association qui gère l’orchestre, Jean-Jacques Thomas se défend : « C’est davantage un problème de trésorerie, lié au fait que les subventions sont versées quelques fois six mois après la fin de l’exercice. Nous avons également au niveau européen fait des avances de subventions au niveau des fonds européens. » Dans son reportage, le journaliste rappelle que l’orchestre souffre également du désengagement des conseils départementaux, comme celui de l’Oise, qui ne lui verse plus d’argent.