La cave du couple Rostropovitch mise en vente aux enchères

Au cours de leur vie, Mstislav Rostropovitch et son épouse, la soprano Galina Vishnevskaya, ont constitué deux collections importantes, l’une d’œuvres d’art et l’autre de vin. Si les œuvres ont été acquises par un amateur russe en 2011, la cave sera quant à elle proposée aux enchères à Paris le 29 novembre 2018, ont annoncé à l'AFP l’hôtel Drouot et la maison de ventes Le Mouël.

« Nous gardons de nos parents le souvenir d’un couple curieux, gourmet et heureux de découvrir les traditions et la gastronomie des pays où ils se produisaient. Notre père, amateur en particulier des merveilles que peut offrir le terroir français, a constitué au fil du temps une cave pour y retrouver ces nectars qu’il aimait tant », indiquent Elena et Olga Rostropovitch, leurs filles, dans la présentation de la vente, précisant que leur père avait fait le choix d’entreposer ses vins en France, « pays d’accueil de notre exil », dans la cave de son domicile parisien.

Leur carrière musicale en millésimes

Parmi les 400 flacons au catalogue estimés au total à 300 000 euros, se trouvent des grands crus de 1926 et 1927, années de naissance du couple Rostropovitch. « Les épisodes importants de la vie de la cantatrice et du violoncelliste sont également représentés par des millésimes. Leur exil en 1974 aux États-Unis, le concert que Mstislav Rostropovitch donna le 11 novembre 1989 au pied du mur de Berlin lors de sa chute, la renaissance de la Russie, sont des dates qu’il immortalisa en enrichissant sa cave », souligne l’expert de la vente Ambroise de Montigny.

Un Château Lafite Rotschild, 1er Grand Cru Classé Pauillac 1803, rebouché au château en 1992, pourrait atteindre 8 000 euros en estimation haute, tandis qu’un mathusalem Pommery spécialement embouteillé pour « Galina et Slava Rostropovitch », est estimé 1 000 euros.

Avant la vente, les grands crus du musicien seront présentés en libre accès le jeudi 29 novembre, de 11H00 à 18H00, à Drouot.

avec AFP