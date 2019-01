L'organiste Jean Guillou est mort

Pianiste, compositeur, improvisateur, et - plus encore - organiste à la renommée internationale : Jean Guillou est mort samedi 26 janvier 2019. Il avait 88 ans. France Musique lui rend hommage ce dimanche par la voix de Corinne Schneider dans l'émission le Bach du Dimanche.

Né à Angers en 1930, il fut élève d'Olivier Messiaen, de Marcel Dupré et de Maurice Duruflé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, avant d'être nommé titulaire des Grandes-Orgues de Saint-Eustache (Paris) en 1963. Il jouera sur cet instrument - deuxième plus grand orgue de France - pendant plus de 50 ans, jusqu'en 2015.

Compositeur, Jean Guillou a notamment écrit la Révolte des Orgues, une pièce souvent programmée, comme dernièrement à la Philharmonie de l'Elbe. Un goût pour la création qui ne saurait éclipser son interprétation de la musique du XVIIIe siècle, dont témoigne une importante discographie dès la fin des années 1960, chez Philips, Dorian, ou Festivo.

En 2014, Jean Guillou fut l'invité de Marcel Quillévéré dans l'émission Les traverses du temps, disponible à la réécoute :