L’Orchestre Universitaire de Besançon propose un stage de direction d’orchestre pour aveugles et malvoyants

Pour la première fois, l’Orchestre Universitaire de Besançon France-Comté propose un stage de découverte et d’initiation à la direction d’orchestre pour les musiciens malvoyants et aveugles. Cela se passera avec l’Orchestre symphonique universitaire, les 11 et 12 novembre prochain, à Besançon. L’objectif est ainsi d’offrir à des amateurs la possibilité d’expérimenter la direction dans un cadre adapté. Dans un communiqué, l’association culturelle franc-comtoise explique que cette idée est née suite à une session de direction d’orchestre qui s'adressait aux étudiants en musicologie. « L’une des étudiantes était malvoyante et l’intensité et la richesse de cette rencontre musicale ont fait naître l’envie aux musiciens de l’association d’élargir cette expérience », détaille l’orchestre.

Ces deux jours seront encadrés par Loïc Sebile, directeur musical de l’Orchestre Universitaire de Besançon, qui a enseigné la direction d’orchestre pendant dix ans à l’université de France Comté, et Sofie Robert-Nicoud, hautboïste et bassoniste. Il y aura des ateliers de travail du geste, de travail de l’énergie communicative, de gestion de l’espace/temps, d’étude, d’analyse de la partition mais aussi de gestion du stress et de pédagogie dans la direction. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet.