L'Orchestre Philharmonique de Radio France engagé auprès des migrants

Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, le mercredi 17 octobre, plusieurs musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France ont offert un concert interactif à des enfants pris en charge par l’Association les Enfants du Canal. entre 8 et 12, sont Originaires pour la plupart de Roumanie, ces enfants ont entre 8 et 12 ans et vivent actuellement en bidonvilles à Stains en Seine-Saint-Denis. Pour Juliette Chevalier, porte-parole de l’Unicef France, ces ateliers visent à leur donner confiance : « C’est une forme d’engagement assez particulière pour un orchestre de soutenir une organisation internationale. Quand on apporte des activités de cette qualité-là, on a une écoute en face de la part des enfants qui est incroyable. Ils réagissent, ils participent, ils sont dans le rythme. Y compris pour des enfants qui ne parlent pas du tout le français ou très peu dans les centres d’accueil. »

Au programme de ces ateliers, il y de la musique et des jeux. Et s’ils sont sages, les enfants ont même le droit d’essayer les instruments, ce qui offre un échange plus direct et plus personnel. La violoniste Aurore Doise compte parmi les fidèles de ce type d’action : Au-delà du concert annuel qui vise à récolter des fonds pour l’UNICEF, nous avons voulu monter des petits projets dans les différentes associations autour de Paris et même lors de nos déplacements à l’étranger. Au printemps, nous avons joué dans un camp de réfugiés près d’Athènes. Des moments extrêmement précieux pour tout le monde. »

Récemment, les musiciens sont également intervenus dans un Centre d’hébergement d’urgence pour migrants à Ivry, cette fois-ci avec Emmaüs Solidarité. Et ils interviendront aussi le 20 novembre à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant.