L’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre d’Auvergne lancent un concours de composition

Afin de célébrer leur union dans la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Orchestre d’Auvergne ont décidé de s’associer. Les deux ensembles lancent conjointement un concours de composition qui s’adresse aux jeunes artistes de 18 à 40 ans ayant suivi un cursus de composition ou d’orchestration. Les candidats ont jusqu’au 20 mai 2017 pour présenter une pièce de 10 minutes maximum, sur un texte prônant des valeurs universelles humanistes. L’œuvre doit pouvoir être interprétée par un orchestre à cordes, mais également par des chanteurs amateurs, afin que le public puisse participer lorsqu’elle sera jouée en concert.

Le jury est composé de Roberto Forés Veses, directeur musical de l’Orchestre d’Auvergne, de Nicolas Chalvin, directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie et du compositeur Thierry Pécou. Le 12 juin, il sélectionnera deux œuvres lauréates dont les compositeurs se partageront la somme de 3 000 euros. Ces deux pièces seront ensuite enregistrées et soumises au public qui désignera le 15 septembre le grand vainqueur du Prix du Public. Ce dernier recevra une dotation financière supplémentaire de 1 500 euros et verra son œuvre jouée lors de certains concerts des deux formations pendant la saison 2017/2018, en région Auvergne-Rhône-Alpes.