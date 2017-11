L’Orchestre de Paris relance son Académie

Les candidatures sont ouvertes pour participer à l'Académie de l’Orchestre de Paris. Dans cette nouvelle formule, l’ensemble cherche 2 violonistes, 1 altiste, 1 violoncelliste et 1 contrebassiste et les candidats peuvent désormais être français ou internationaux. A partir de janvier 2019, les musiciens sélectionnés participeront aux répétitions et aux concerts de l’orchestre, à la Philharmonie de Paris, mais aussi lors de tournées à l’étranger. Les académiciens prendront également part à l’élaboration des programmes avec les solistes, aux actions culturelles et pédagogiques. Enfin, ils seront sensibilisés aux métiers administratifs de l’orchestre, pour mieux saisir son fonctionnement, indique un communiqué.

Autre nouveauté, les académiciens seront désormais intégrés en CDD à l’orchestre et seront rémunérés avec un salaire équivalant à celui d’un musicien du rang (catégorie 4), pendant 23 semaines.

Les auditions se tiendront du 16 février au 13 avril 2018 à la Philharmonie. Toutes les informations sur les inscriptions et les formulaires sont à retrouver sur le site de l’Orchestre de Paris.