L’Opéra Royal de Wallonie est sponsorisé par l’industrie du tabac

Dans son édition du lundi 6 mai, le journal Belge Le Soir indique que l’institution lyrique de Wallonie, située à Liège, est sponsorisée par Japan Tobacco International, une firme qui produit de nombreuses marques de tabac, dont Winston et Camel. Le quotidien précise que le logo de l’entreprise, JTI, figure sur la page d’accueil du site de l’Opéra Royal, aux côtés des autres sponsors.

Or, « cette publicité et ce sponsoring sont totalement illégaux en Belgique », ajoute le journal qui cite la loi de 1977 sur la protection de la santé du consommateur qui interdit « de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac » en Belgique.

Japan Tobacco International a réagi, en indiquant que ce partenariat était légal car étranger à toute activité commerciale, peut-on lire sur le site de la RTBF. « Notre collaboration n’a jamais fait la moindre référence ni publicité pour des produits du tabac ».

Considéré comme illégal par le cabinet de la ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, ce sponsoring fera l’objet d’une enquête des services d’inspection du SPF Santé publique afin de « prendre les mesures nécessaire », indique la RTBF.