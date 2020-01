L’opéra de Sydney rend hommage aux pompiers qui luttent contre les incendies en Australie

Les voiles iconiques de l’Opéra de Sydney ont été éclairées en hommage aux pompiers australiens ce samedi 11 janvier, en Australie. De 20h30 à 23h, l’institution lyrique a diffusé sur son toit des images des soldats du feu en train de combattre les incendies qui dévastent le pays depuis septembre 2019.

« Nous souhaitons ainsi faire part de notre soutien collectif à toutes les personnes touchées par ces feux destructeurs et exprimer notre gratitude la plus profonde envers tous les services d’urgence et les volontaires pour leurs efforts et leur courage », a déclaré au Sydney Morning Herald la directrice de l’Opéra, Louise Herron.

L’institution lyrique accueillera également le 16 mars prochain une soirée de gala qui réunira plusieurs humoristes. Baptisée Comedy Steps up For Bushfire Relief, son objectif sera de récolter des fonds destinés aux victimes des incendies. On compte aujourd'hui 27 morts et la destruction d'une superficie de 100 000 km2, depuis le mois de septembre.