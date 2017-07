Les ballets de l’Opéra de Paris, du Bolchoï et le New York City Ballet réunis sur scène

C’est une première ! Trois des plus célèbres compagnies de danse au monde, celle de l’Opéra de Paris, du Bolchoï et le New York City Ballet, ont partagé la même scène, à New York. Les danseurs étaient réunis pour interpréter Joyaux de Balanchine, à l’endroit même où fut donnée, il y a 50 ans, la première du ballet, au David H.Koch Theater, anciennement New York State Theater.

Les Français interprétaient la première partie de la pièce, Émeraudes, sur une musique de Fauré, les Américains la seconde, Rubis, sur un air de Stravinsky et les Russes la troisième et dernière, Diamants, sur Tchaïkovski. Avec leurs costumes verts, rouges et blancs, les artistes formaient comme un drapeau tricolore sur scène, décrit le New York Times. Le journal américain rappelle également que les trois nations illustrent, chacune à leur façon, des épisodes particuliers de la longue carrière de Balanchine. Né à Saint-Pétersbourg en 1904, c’est en Russie que le danseur a appris sont art jusqu’à ses 24 ans. C’est ensuite en France qu'il a atteint sa maturité artistique, avant de partir s’installer aux Etats-Unis, pour créer l’_American School of Balle_t à New York et co-fonder le New York City Ballet. Il s’est éteint dans la mégalopole américaine en 1983, à l’âge de 79 ans.