L’Opéra de Lyon dit au revoir à son chef Kazushi Ono

Chef permanent de l’Opéra de Lyon depuis 2008, Kazushi Ono cédera son pupitre à la fin de la saison à Daniele Rustioni. Pour rendre hommage au chef qui l’a accompagnée pendant 9 ans, l’institution lyrique a organisé une grande soirée dimanche 11 juin, intitulée Viva Maestro. Entouré des équipes de l’Opéra, le chef japonais a dirigé des extraits d’œuvres de Wagner, de Richard Strauss, de Puccini, de Mozart et de Berlioz. Et pour couronner le tout, Kazushi Ono a été fait Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres sur la scène de l’Opéra, des mains de l’acteur, metteur en scène et auteur Yoshi Oida.

A partir de septembre 2018, Kazushi Ono deviendra directeur artistique de l’Opéra de Tokyo. « Je compte m’inspirer de ce que j’ai vécu ici, notamment l’esthétique moderne des productions et l’importance accordée aux metteurs en scène qui ont valu à l’Opéra de Lyon le prix de la Meilleure maison d’opéra pour 2017. Même si, parfois, ce fut au prix d’âpres discussions avec Serge Dorny. Mais sans conflit, il n’y a pas de relation créative. », a-t-il déclaré au journal Le Progrès.