« Des guerres et des rois » : l’Opéra de Lyon dévoile sa nouvelle saison

« Des histoires de guerre et de rois ». C’est avec cette formule que le directeur de l’Opéra de Lyon a résumé sa saison 2017/2018. Les œuvres qui seront présentées sont des « histoires de victimes et d’oppresseurs » qui « résonnent avec l’actualité de notre monde si souvent tragique », a expliqué Serge Dorny lors d’une conférence de presse tenue en marge du Festival de printemps de l’opéra lyonnais.

La nouvelle saison s’ouvrira par le War Requiem de Benjamin Britten, composé en 1962 pour l’inauguration de la nouvelle cathédrale de Coventry qui fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. L’oratorio sera dirigé par le nouveau chef permanent de l'institution, Daniele Rustioni, qui trouve là une occasion « d’élargir son répertoire », dans une mise en scène de Yoshi Oida.

Parmi les autres œuvres programmées, Le Cercle de craie d’Alexander von Zemlinsky, une « une fable sur l’oppression sociale et la justice » très rarement présentée, qui sera dirigée par Lothar Koenigs et mise en scène par Richard Brunel.

L’Opéra a commandé une création à Alexander Raskatov, l’opéra GerMANIA, dont le livret s’inspire des textes du dramaturge Heiner Müller. « C’est un panorama de l’Allemagne du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à la chute du mur et la réunification », a détaillé Serge Dorny. « Ce sera aussi une œuvre d’une tonalité ironique et grinçante » a-t-il indiqué, avec la présence sur scène de personnages comme Hitler et Staline.

Le prochain Festival sera consacré à Verdi, avec notamment McBeth et Don Carlos dans sa version parisienne. L’Opéra de Lyon proposera chez lui et hors les murs quatre « formats courts », des pièces d’une heure présentées à 19h. « Nous voulons les développer », a annoncé le directeur qui ajoute que 40% du public de ces pièces n’avait jamais mis les pieds à l’opéra avant.

Enfin, Serge Dorny a expliqué vouloir favoriser l’émergence au sein de l’orchestre d’une formation baroque, une initiative qui se concrétisera notamment avec la présentation d’Alceste de Gluck. Dès la saison 2018/2019, l’institution montera annuellement un opéra baroque.

