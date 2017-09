L’Opéra de Houston est sans théâtre depuis le passage de l’Ouragan Harvey

Dans un message publié le 18 septembre 2017, la société Houston First, qui gère les activités de spectacle de la ville du Texas, indique que le Théâtre Wortham a été fortement endommagé suite au passage de l’ouragan Harvey. C’est entre ses murs que sont jouées les productions de la compagnie d’opéra de la ville, l’Opéra de Houston. L’institution lyrique se retrouve donc sans locaux.

Le sous-sol du bâtiment a été inondé, le niveau de l’eau est monté à 3,5m de hauteur, et il est pour l’instant trop dangereux d’activer à nouveau l’équipement mécanique et électrique de l’établissement. La structure du théâtre n’a cependant pas été touchée. Des évaluations de la situation doivent encore être menées, mais selon Houston First il est certain que le lieu ne pourra pas ouvrir avant le 15 mai 2018. Sur son site internet l’Opéra de Houston s’excuse auprès de son public et indique être en négociation avec la société Houston First pour présenter tout de même sa saison d’automne et d’hiver, avec notamment La Traviata de Verdi.

Le Jones Hall, qui accueille l’Orchestre symphonique de Houston, a été moins atteint par la catastrophe naturelle. Des travaux doivent cependant être menés dans les toilettes du bâtiment et les bureaux de l’orchestre. En attendant, les productions qui devaient être présentées dans le théâtre ont été annulées ou déplacées dans d’autres lieux de la ville. Le théâtre ouvrira à nouveau ses portes dès que les travaux seront terminés.

La société Houston First remercie « la patience et le soutien » de ses partenaires et des institutions artistiques de la ville et souhaite qu'elles retrouvent leurs scène le plus rapidement possible.