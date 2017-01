L’Opéra d’Australie met en vente des rôles de figurant dans trois productions

Monter sur la scène de l’opéra de Sydney sans savoir ni chanter, ni danser, est désormais possible. Mais attention, il faut avoir 4 999 dollars australiens (soit près de 3 500 euros) à dépenser. Jusqu’au 31 août 2018, l’Opéra d’Australie met en vente des rôles de figurant dans trois de ses productions : Carmen, La Bohème et La Traviata. « Une expérience unique, » selon la compagnie. Avec cette offre, le comédien d’un soir, maquillé, coiffé et costumé, a la possibilité de monter sur scène et de rester au milieu du Chœur pendant près d’une heure, face au public de la mythique salle d’opéra. Attention cependant, il lui est interdit de chanter.

La compagnie précise que pour participer il faut avoir plus de 16 ans et être capable de se déplacer sur un sol incliné. Le prix de 4 999 dollars inclut également une place pour une personne dans le public, afin d'être admiré par « quelqu’un que l’on aime ». Reste à savoir combien seront prêts à dépenser une telle somme pour être « dans la peau d’une diva, » le temps d’une soirée.