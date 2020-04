L’Opéra Comique lance une nouvelle édition de son Opéraoké 

L’Opéra Comique relance son karaoké d’Opéra, une initiative déjà testée pendant les travaux de la salle Favart, dans la fan zone de l’Euro de football. Répétitions à domicile, avant de pouvoir se réunir à nouveau dans le théâtre à la fin du confinement.

« En ce temps étranges de confinement, il fallait bien que l’Opéraoké reprenne du service ! » Parmi les nombreuses initiatives qui fleurissent dans les théâtres et opéras contraints de voir leur rideau baissé pendant l’épidémie de coronavirus, l’Opéra comique a décidé de lancer une nouvelle édition de son karaoké d’opéra, l’Opéraoké.

En 2016, alors que l’Opéra Comique était fermé pour travaux, un premier opéraoké avait été organisé dans la fan zone de l’Euro de football. Une seconde édition s’était tenue au sein de la Salle Favart rénovée, pendant la Nuit Blanche, en octobre 2019.

Vous êtes donc à nouveau invité à participer à l’opération, de chez vous, en chantant et en répétant avec les conseils du chef de chœur de l’Opéra Comique, Christophe Grapperon et la cheffe de chant Marine Thoreau La Salle. La playlist de l’opéraoké est disponible en ligne. Et en attendant de pouvoir être à nouveau réuni au sein de l’Opéra pour le karaoké, l’institution vous invite à partager vos interprétations sur les réseaux sociaux, avec un jeu concours.

