L'Opéra Comique annule définitivement Le Bourgeois Gentilhomme

Annoncé maintenu pendant un temps, « Le Bourgeois Gentilhomme », qui devait être joué à l'Opéra Comique, est finalement annulé à cause du COVID-19.

Pas de Bourgeois Gentilhomme à l'Opéra Comique. Toutes les représentations du spectacle mis en scène par Jérôme Deschamps et dirigé par Marc Minkowski et Thibault Noally ont été annulées à cause du coronavirus.

Un cas positif de la maladie a été découvert sur un membre de l'équipe artistique en début de semaine, annulant la première du spectacle qui devait lieu le 28 septembre, ainsi que celles du 1er octobre et de ce soir.

Ce matin, la direction de l'Opéra Comique a finalement décidé d'annuler toutes les dates du spectacle prévu les 3, 5, 6, 7 et 8 octobre. Une décision qui fait écho à l'annulation, due au coronavirus, de Tannhäuser par l'Opéra de Rouen cette semaine.