L’ONF et le Chœur de Radio France enregistrent la musique du prochain film de Luc Besson

Aujourd'hui, rares sont les productions cinématographiques qui font appel à des orchestres français pour enregistrer leur bande originale. Mais pour son prochain film, Valérian et la Cité des mille planètes, Luc Besson a décidé de se tourner vers l’Orchestre National de France, et le Chœur de Radio France. Pendant huit jours, 92 musiciens et 32 chanteurs des deux ensembles enregistrent au studio 104 de la Maison de la Radio la musique de cette superproduction dont la sortie est prévue au mois de juillet. Ils sont sous la direction d’Alexandre Desplat qui en a composé la partition.

Adapté de la célèbre bande-dessinée de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, Valérian est un film dont l’intrigue se déroule dans un univers futuriste. On y retrouve les acteurs Clive Owen, Ethan Hawke, Cara Delevingne, Dane DeHaan, mais aussi le pianiste Herbie Hancock.