L’Euro féminin de Handball 2018 célébrera la musique classique avec Démos

L’Euro féminin de handball France 2018, le projet Démos de la Philharmonie de Paris et la fédération française de handball ont lancé une opération baptisée « Handballissime : la musique classique rencontre le handball ». L’objectif est de rapprocher, dans le cadre du championnat européen de handball féminin qui se tiendra en France, deux univers que l’on imagine très éloignés, le sport et la musique, tout en démocratisant leur pratique.

Ce partenariat a été signé le lundi 19 mars 2018 en présence de Laurent Bayle, directeur général de la Philharmonie, Sylvie Pascal Lagarrigue, présidente du Comité d'organisation de l'EHF Euro 2018, Joël Deplanque, président de la FFHandball, Estelle Nze Minko et Blandine Dancette, championnes du monde en titre de handball. Il prévoit plusieurs projets qui impliqueront 950 enfants âgés de 7 à 16 ans, 475 handballeurs et 475 musiciens, indique un communiqué. Une journée de partage et de découverte sera par exemple organisée avec une matinée consacrée au handball et l'après-midi à la musique.

La musique d'Edvard Grieg sur le terrain

C'est Dans l'antre du roi de la montagne, extrait de Peer Gynt d’Edvard Grieg, qui a été choisi comme hymne officiel de la compétition. Les orchestres Démos l'interpréteront avant 5 rencontres sportives, en direct sur le parquet. Cette musique sera reprise lors des 47 rencontres de l’Euro, poursuit le communiqué et « à chacun des grands moments de la compétition comme le tirage au sort, en juin 2018 ».