L'édito de Marc Voinchet, Directeur de France Musique

Chères auditrices, chers auditeurs, le Directeur de France Musique, Marc Voinchet vous adresse un message.

Chers auditeurs,

Nous attaquons donc la deuxième semaine de confinement.

Aussi, les équipes de France Musique sont plus que jamais sur le pont pour vous aider à traverser le plus sereinement possible cette crise sanitaire sans précédent. C’est ce que nous tentons d’appeler le « confinement heureux » avec France Musique.

Bien sûr nous n’avons pas la prétention d’effacer tous nos maux d’un coup, et nous pensons à ceux qui ne sont pas confinés et qui affrontent un quotidien difficile et douloureux, les soignants.

Nous sommes là, à votre service, pour adoucir, apaiser, réconforter et pourquoi pas, oublier le temps d’une émission, d’un concert ces longues heures de confinement.

Vous le savez, le plan de continuation d’activité de Radio France implique que nous soyons confinés nous et nos amis de France Culture, FIP et Mouv’.

Nous avons donc installé un programme spécial, une grille d’urgence en quelque sorte pour être là à vos côtés avec nos musiques et les voix de nos producteurs qui les portent si bien. Une antenne vivante, accompagnante, la plus heureuse possible.

Nous y apportons cette semaine des nouveautés que j’espère vous dégusterez avec gourmandise, bien installés chez vous en montant le son.

Et que vous retrouverez un peu de quiétude.

Nous sommes là.

A tout de suite,

Marc VOINCHET, directeur de France Musique

À partir de cette semaine, nous rétablissons une soirée de programmes de 20h à minuit :

- 20H : Le concert du soir (nouvelle diffusion)

- 22H30 : Les Grands entretiens (cette semaine, une série inédite : la soprano Agnès Mellon, par Priscille Lafitte)

- 22H55 : Création mondiale

- 23H : Les Trésors de France Musique