L’édition 2019 du festival Présence célébrera le compositeur Wolfgang Rihm

Après Kaija Saariaho en 2017 et Thierry Escaich en 2018, c’est Wolfgang Rihm qui sera célébré par le festival Présence 2019.

Le festival de musique contemporaine qui se tiendra à la Maison de la Radio proposera 16 œuvres du compositeur allemand, dont 6 en création mondiale et en création française.

En ouverture, le pianiste Bertrand Chamayou interprétera, en création mondiale, une œuvre de Wolfgang Rihm composée pour lui. Il sera accompagné de deux autres pianistes et trois percussionnistes.

Au cours de la manifestation, les œuvres de plusieurs autres compositeurs seront également jouées, dont celles de Pascal Dusapin, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel et György Ligeti. Elles seront portées par plusieurs interprètes parmi lesquels Odile Auboin, Henri Demarquette, Hilary Hahn, le quatuor Diotima, l’Ensemble Intercontemporain ou encore l’Ensemble Musicatreize et comme chaque année, les 4 formations de Radio France : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.