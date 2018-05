L’édition 2018 du Festival Radio France Occitanie Montpellier « chante une douce France »

L’été approche et avec, la nouvelle édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier. En 2018, la manifestation célébrera la France, « chère à tant de créateurs, de musiciens », qui ont choisi ce pays pour « y grandir, trouver refuge ou inspiration », écrit son directeur, Jean-Pierre Rousseau.

Invitée d’honneur du festival, la Garde Républicaine présentera ses formations musicales, chœur, orchestre et Harmonie. Le 26 juillet, ses musiciens créeront Les Cris de Paris, « symphonie humoristique » de Jean-Georges Kastner, contemporain de Berlioz, sous la direction d’Hervé Niquet.

Satie, Poulenc, Chausson, Saint-Saëns, Ravel, Fauré ou encore bien évidemment Claude Debussy, disparu il y a 100 ans, seront également célébrés, notamment lors d’une soirée « mélodies française », avec la mezzo-soprano Marianne Crebassa et le pianiste Fazil Say.

La création contemporaine française sera elle aussi représentée avec la présence de Benjamin Attahir, Sophie Lacaze, Karol Beffa, Guillaume Connesson et Eric Tanguy.

Le « projet fou » Scarlatti

Cette édition 2018 est également marquée par l’annonce d’un « projet fou, inédit », partagé avec France Musique. Durant toute la durée du festival, l’intégralité des 555 sonates pour clavecin de Scarlatti seront interprétées dans 13 lieux différents de la région Occitanie. 35 concerts sont prévus, avec 30 instrumentistes, parmi lesquels Lars-Ulrik Mortensen, Paolo Zanzu, Frédérick Haas et Arnaud de Pasquale.

A l’image de ces sonates, cette année encore, de nombreux concerts seront proposés par le Festival dans toute la région Occitanie et le jazz résonnera au Domaine d'O. Seront présents les quatre formations de Radio France, l’Orchestre national de Montpellier Occitanie, mais aussi cette année l’Orchestre des jeunes d’Europe de l’Est I Kulture, ainsi que de nombreux talents : Véronique Gens, Victor Julien Lafferrière, le Trio Wanderer, Marc Minkowski, Nelson Goerner et Michel Dalberto.