L’édition 2018 du Festival Présences sera consacrée au compositeur Thierry Escaich

Le festival Présences vient de dévoiler le programme de sa 28e édition. « Après les deux Amériques en 2015, l’Italie en 2016 et Kaja Saariaho en 2017, retour en France cette année en mettant à l’honneur l’un de nos plus grands compositeurs vivants, en l’occurrence Thierry Escaich », explique Michel Orier, directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France dans un communiqué de presse. Du 6 au 11 février 2018, la manifestation dédiée à la création musicale dressera en effet le portrait du compositeur, organiste et improvisateur.

17 créations mondiales, dont 16 commandes de Radio France seront présentées à la Maison de la Radio. Les œuvres de Thierry Escaich seront bien évidemment mises à l’honneur, tout comme celles de ses aînés, Mauricio Kagel, Henri Dutilleux, Gyorgy Ligeti, Iannis Xenakis. Roger Muraro présentera en première française Les Fauvettes de l’Hérault, une pièce reconstituée à partir des manuscrits d'Olivier Messiaen.

La programmation s’intéressera également à la filiation du compositeur, au travers de certains de ses élèves comme Karol Beffa, Camille Pépin et Jean-Frédéric Neuburger qui interprétera son concerto pour piano en création mondiale. Enfin, on retrouvera des compositeurs qui, tout comme Thierry Escaich, improvisent sur leurs œuvres, indique le communiqué, Michael Levinas, Laurent Cuniot ou encore John Zorn.

Comme chaque année, les quatre formations de Radio France seront présentes, avec notamment un concert de clôture dirigé par Mikko Franck avec l’Orchestre philharmonique et la Maîtrise de Radio France. Et l’orgue de l’auditorium de Radio France qui sera à l’honneur pour cette édition 2018.

Tous les concerts seront enregistrés et diffusés par France Musique.