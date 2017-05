L’édition 2018 du Concours Yehudi Menuhin se tiendra à Genève

Tous les deux ans, le concours Yehudi Menuhin rassemble de jeunes talents venus du monde entier. Surnommée « Les Olympiades du violon », la compétition attire des centaines de candidatures, mais seuls 44 violonistes âgés de moins de 22 ans sont finalement sélectionnés pour y participer.

Pour sa prochaine édition, qui aura lieu du 12 au 22 avril 2018, la compétition se déplacera pour la première fois en Suisse, à Genève. Organisée à chaque fois dans une ville différente, elle se tenait à Londres en 2016 à l’occasion du centenaire de la naissance de Yehudi Menuhin, à Austin aux Etats-Unis en 2014, à Pékin en Chine 2012, et à Oslo en Norvège 2010.

Le jury sera présidé par la violoniste Pamela Frank (Etats-Unis), et Joji Hattori (Japon, Autriche) en sera le vice-président. A leurs côtés, citons Itamar Golan (Lituanie, Israël, France), Ilya Gringolts (Russie, Suisse), Henning Kraggerud (Norvège), Lu Siqing (Chine), Josef Spaček (République Tchèque), Maxim Vengerov (Monaco) et Soyoung Yoon (Corée du Sud).

Ils seront donc chargés de nommer les lauréats dans les deux catégories, les 11 à 15 ans et les 16 à 22 ans. Parmi les anciens vainqueurs on trouve notamment Nikolaj Znaider, Tasmin Little, Julia Fischer, Ilya Gringolts ou encore Ray Chen.