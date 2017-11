L'Auditorium de la Maison de la Radio fête son troisième anniversaire

Voilà maintenant 3 ans que la Maison de la Radio a ouvert ses portes au public. La pierre angulaire de cette ouverture était bien évidemment l'inauguration du nouvel Auditorium de Radio France, le 14 novembre 2014. La très belle salle de 1 461 places a immédiatement été adoptée par les formations musicales de Radio France qui, enfin, ont pu bénéficier de leur propre lieu de travail et de concerts. Et visiblement, les spectateurs ont eux aussi décidé de plébisciter la salle puisque près de 350 000 mélomanes sont venus assister à des concerts à la Maison de la Radio en trois ans. Ce qui porte le taux de fréquentation de la salle à 90% pour les concerts classiques.

Un écrin qui accueille l'Orchestre national de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France dans une acoustique remarquable, grâce au travail du cabinet japonais Nagata Acoustics. Habillée de trois essences de bois (cerisier, bouleau, hêtre), l'Auditorium possède une scène en chêne qui permet d'importantes capacités de résonance.

L'Auditorium de la Maison de la Radio s'apprête à entamer une nouvelle page de son existence puisque sera prochainement mise en service une régie vidéo pilotant 13 caméras afin de retransmettre en direct et capter les concerts des différentes formations musicales de Radio France. Concerts que les auditeurs pourront retrouver sur le nouvel espace dédié sur le site de France Musique lancé à la fin de cette année. Concerts filmés, émissions de radio, contenus enrichis et éditorialisés, toutes ces œuvres seront disponibles en français et en anglais, afin de toucher tous les publics, en France et à l'étranger.