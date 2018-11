L’Association Française des Orchestres et le syndicat Les Forces Musicales récompensés

La Fédération européenne des employeurs du spectacle vivant (Pearle) a décerné ses récompenses le 23 novembre 2018 au cours d’une cérémonie organisée à Bruxelles. Son objectif est de saluer le travail des principaux acteurs du secteur en Europe, et de mettre en lumière leurs actions en faveur de la diversité, le dialogue, dans un environnement « plus sain, plus équitable et plus sûr ».

Dans la catégorie Diversité et égalité des chances, le Premier prix a été décerné conjointement à l’Association Française des Orchestres et au syndicat Les Forces Musicales. Ils ont été distingués pour leur Charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des orchestres et des opéras. Ce document présente plusieurs préconisations dont celle de « Reproduire chaque année un tremplin de jeunes cheffes comme expérimenté dans le cadre d’Orchestre en Fête ! en novembre 2018 ».