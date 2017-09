L’ancienne direction de l’Opéra de Bordeaux a été convoquée par la justice

C’est une information qui nous vient de France Bleu Gironde. Quatre anciens responsables de l’Opéra de Bordeaux étaient convoqués le vendredi 22 septembre 2017 à la Cour de discipline budgétaire et financière, à Paris. Il s’agit de Thierry Fouquet, ancien directeur général, Dominique Ducassou, ancien adjoint à la culture et ancien président de l’Opéra, ainsi que de l’ancien directeur financier et l’ancien comptable public.

Ils doivent être entendus dans le cadre de l’affaire des détournements de fonds de l'Opéra. Révélée en 2012, elle avait conduit à la condamnation de Corinne Auguin, ancienne régisseuse, à trois ans de prison, qui avait détourné 2,3 millions d’euros en dix ans. Lors du procès, une série importante de « défaillance de contrôle » au sein de l’Opéra avait été relevée sans pouvoir être expliquée. La Cour va donc interroger l’ancienne direction de l’institution à ce sujet. France Bleu rappelle qu’ils risquent des sanctions financières.