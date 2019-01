Krystian Lada est le premier lauréat du Prix Mortier Next Generation

Le Prix Mortier Next Generation a décoré son premier lauréat le samedi 12 janvier 2019, à l’Opéra de Gand en Belgique. Il s’agit du dramaturge, librettiste et metteur en scène polonais Krystian Lada. Dotée de 30 000 euros, cette récompense a été fondée par Serge Dorny (Opéra national de Lyon), Albrecht Thiemann (Revue Opernwelt, Berlin) et Heinz Weyringer (Ring Award, Graz), en hommage à Gérard Mortier qui a notamment dirigé la Monnaie à Bruxelles, l’Opéra de Paris et le festival de Salzbourg. Elle sera décernée tous les deux ans à « un jeune artiste professionnel, ayant déjà fait preuve, à l’orée de sa carrière, d’un talent remarquable et singulier ».