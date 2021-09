Kazuki Yamada nommé à la tête de l'orchestre de Birmingham

Le site de l’Orchestre symphonique de Birmingham (aussi surnommé CBSO) a annoncé mardi 14 septembre que Kazuki Yamada venait d’être nommé chef principal et directeur artistique. Il prendra ses fonctions en 2023.

Le chef japonais prendra officiellement la tête de l'orchestre en avril 2023 pour un premier mandat de 4 ans et demi. Il succèdera à la cheffe Mirga Gražinytė-Tyla qui dirige actuellement le CBSO, considéré comme l'une des meilleures formations du Royaume-Uni.

Né en 1979 au Japon, Kazuki Yamada a fait ses études à l’université des arts de Tokyo puis au Mozarteum de Salzbourg avant de se faire remarquer au concours des chefs de Besançon où il obtient un premier prix en 2009. Sa carrière s’accélère alors, il est rapidement invité à diriger les plus grands orchestres en Europe ou au Japon. Il devient notamment chef principal de l’orchestre de la Suisse Romande, entre 2010 et 2017, et directeur musical de l’orchestre de Monte Carlo en 2016. Sa nomination n’est pas totalement une surprise puisqu’il était déjà chef principal invité du CBSO. Sur le site internet de l’orchestre, Kazuki Yamada déclare :

J'ai travaillé pour la première fois avec le CBSO en 2012 et j'ai immédiatement ressenti une connexion très sincère avec les musiciens. Cette connexion s’est véritablement affermie et développée au cours de ces 9 dernières années ; notre tournée ensemble au Japon en 2016 a été l'un des moments forts de ma carrière. Après, la relation s'est encore plus approfondie. Je suis tellement heureux, ravi et surtout honoré de poursuivre notre voyage ensemble en tant que chef d'orchestre et conseiller artistique de l'Orchestre.

Pour rappel, l’orchestre de Birmingham a été fondé en 1920 (il fêtait son centenaire l’année dernière, le 5 septembre) et a connu déjà connu des chefs prestigieux comme Louis Frémeaux ou Adrian Boult. Cependant c'est sir Simon Rattle qui lui a véritablement donner ses lettres de noblesses en prenant sa tête à seulement 25 ans, en 1980. Au cours de ses 18 années de collaboration avec les musiciens, Simon Rattle explore notamment le répertoire du XXe siècle et enregistre de nombreux disques avant de partir pour diriger l’orchestre philharmonique de Berlin.

Après Sakari Oramo, Andris Nelson, c’est aujourd’hui, c’est la cheffe lituanienne Mirga Gražinytė-Tyla qui dirige l’orchestre. Elle avait annoncé en mars 2021 qu’elle ne prolongerait pas son mandat, expliquant à BR-Klassik que ce départ était dû à des raisons personnelles mais également aux difficultés causées par le Brexit. Première femme à la tête de l'orchestre, elle deviendra à son tour chef principale invitée, échangeant sa place avec celle de Kazuki Yamada.