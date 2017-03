Karol Beffa remporte le Grand Prix du prix France Musique des Muses 2017

Jeudi 23 mars se tenait au salon "Livre Paris" à la Porte de Versailles la remise des Prix France Musique des Muses 2017, et c'est Karol Beffa, compositeur et auteur de la biographie de Ligeti parue chez Fayard qui reçu le Grand Prix du jury. Trois autres prix ont également été décernés : le Prix de l'essai pour Karine Le Bail et son ouvrage La musique au pas - être musicien sous l'occupation (éditions CNRS), le Prix spécial du jury pour Claude Abromont et La symphonie fantastique (Editions Philharmonie de Paris), ainsi que le Prix coup de coeur pour Agnès Desarthe et René Urtreger pour Le Roi René (Odile Jacob).

Ces ouvrages figuraient parmi les 15 sélectionnés par les jurés, au rang desquels figuraient Claude Samuel, président du Prix France Musique des Muses, Marc Voinchet, directeur de France Musique, ou encore Pierre Charvet, directeur adjoint en charge des programmes.

Claude Abromont, Karine Le Bail, Agnès Desarthe et René Urtreger étaient invités à réagir depuis le salon Livre Paris dès 22h dans le Classic Club enregistré au salon. Le lauréat du Grand Prix Claude Abromont sera ensuite l'invité de Clément Rochefort dans la matinale du samedi 25 mars.